Kunstpreis an Philippe Block

Text: Lilia Glanzmann / 18.01.2018 09:44

Philippe Block (37) ist Architekt und Bauingenieur aus Brüssel und promovierte über die Statik von Druckgewölben am MIT in Cambridge. Seit 2009 ist er Professor für Architektur und Tragwerk an der ETH Zürich und leitet dort gemeinsam mit Tom Van Mele die Block Research Group (BRG). Mit digitalen Mitteln untersuchen die Forscher die räumlichen und ökonomischen Möglichkeiten von Baumaterialien – mithilfe von Geometrie und Algorithmenn suchen sie ach komplexen Strukturen, die Alternativen zu den gängigen Methoden bieten. Nun wird Philippe Block mit dem Berliner Kunstpreis in der Sparte Baukunst ausgezeichnet. Er lotet mit seinen Forschungen. Bekannt sind seine gewölbten Mauerwerke und Dachnetze. Seine Block Research Group orientiert sich auch an historischen Architekturen, an der Gotik und an traditionell lokalen Bauweisen, wie er im Gespräch mit Hochparterre anlässlich der 15. Architekturbiennale 2016 in Venedig erzählte.