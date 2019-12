Den «vielleicht bedeutendsten Bau dieses Jahres in der Schweiz» stellt Werk, Bauen + Wohnen im Novemberheft vor.

Axel Simon 06.12.2019 17:04

Es sei der «vielleicht bedeutendste Bau dieses Jahres in der Schweiz», schreibt Redaktor Tibor Joanelly im Novemberheft von Werk, Bauen + Wohnen über das News- und Sportcenter des SRF in Zürich-Leutschenbach. Echt jetzt? Solche Superlative liest man im BSA-Hausblatt selten bis nie. Auch wenn das «vielleicht» die beherzte Aussage wieder etwas zurücknimmt – die Latte liegt. Der SRF-Bau ist bedeutend wie kein anderer in diesem Jahr und in diesem Land (Ausser, so schreibt Joanelly, der Felchlin-Hauptsitz von Meili, Peter). «Ihm in seiner Gesamtheit gerecht zu werden, übersteigt die Möglichkeiten eines einzelnen Beitrags». Ein Kniefall in Textform. Zugegeben: Das News- und Sportcenter beeindruckt. Es ist, wie wir das von seinen Schöpfern Christian Penzel und Martin Valier gewohnt sind, ein Verschmelzen von Materie und Schwerkraft. Hier haben tatsächlich Bauingenieur und Architekt zusammengewirkt, es ist der berühmte Schweizer ‹Dialog der Konstrukteure›, das kann selbst der beurteilen, der, wie...