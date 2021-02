Der Zürcher Regierungsrat hat Beat Pahud zum Chef des Hochbauamts ernannt.

Der Zürcher Regierungsrat hat Beat Pahud zum Chef des Hochbauamts ernannt. Der gegenwärtige Gesamtprojektleiter von ‹The Circle at Zurich Airport› tritt seine neue Stelle am 1. August 2021 an.

Urs Honegger 25.02.2021 11:50

Beat Pahud hat ein Kulturingenieurstudium an der ETH Zürich absolviert und begann seine berufliche Karriere beim Generalplaner Suter + Suter. Nach dreijährigem beruflichem Auslandaufenthalt stiess er 1995 als Ingenieur zur Flughafendirektion Zürich, wo er bis 2004 in verschiedenen Funktionen als Ingenieur und im Management tätig war. Danach war er als Expansionsleiter und Geschäftsführer der Aldi Schweiz mitverantwortlich für den Markteintritt und den Aufbau des Discounters in der Schweiz. 2014 kehrte Beat Pahud an den Flughafen Zürich zurück und übernahm die Gesamtleitung für das Projekt ‹The Circle at Zürich Airport›, das im November 2020 eröffnet wurde und 2021 abgeschlossen wird. Er tritt seine Stelle als Amtschef des Hochbauamts und Kantonsbaumeister des Kantons Zürich am 1. August 2021 an.