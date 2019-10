Heute erfolgt der Baustart für die neue Fussgängerverbindung über das Gleisfeld des Zürcher Hauptbahnhofs.

Urs Honegger 03.10.2019 11:19

Die neue Fussgängerbrücke wird ab Herbst 2020 das Gleisfeld beim Zürcher Hauptbahnhof überspannen und die Kreise 4 und 5 verbinden. «Aus bahnbetrieblichen Gründen mit nur wenigen Stützen versehen, scheint der 160 Meter lange Steg über dem Gleisfeld zu schweben. Auf der Seite Europaallee und Zollstrasse schwingen sich die Auf- und Abgänge in Spiralform um die runden Lifttürme», beschreibt SBB und die Stadt Zürich das Projekt in einer Medienmitteilung von heute. Die in Stahl gefertigte Brückenkonstruktion kostet rund 11 Millionen Franken und wird je zur Hälfte von der SBB und der Stadt getragen. Entworfen wurde der Steg vom Planerteam Conzett Bronzini Partner, Diggelmann + Partner und 10:8 Architekten. Eine besondere Herausforderung sei das Bauen der Brücke über die Gleise des meistbefahrenen Bahnhofs der Schweiz bei vollem Bahnbetrieb. Der Negrellisteg soll im Herbst 2020 fertiggestellt und für die Öffentlichkeit zugänglich sein.