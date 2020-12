Rahel Marti 18.12.2020 11:35

Kontinuierlich stärkt das Bundesamt für Kultur BAK das Thema Baukultur. Das bekannteste Projekt ist der Davos Prozess mit der Erklärung von 2018, der Tagung von 2019 und dem Bewertungssystem von 2020. Diese Schritte erfolgen in einer internationalen Zusammenarbeit, um die Baukultur in der Politik und in der Praxis breit zu fördern. Nun erhält die Baukultur auch einen festen Platz in der internen BAK-Struktur. Die bisherige Sektion Heimatschutz und Denkmalpflege, die das Thema unter der umtriebigen Leitung von Oliver Martin führt, wird ab 2021 zur Sektion Baukultur. Die Veränderung sei nicht nur kosmetisch, schreibt Martin. So stehe ab Februar 2021 das neue Online-Portal ARCO bereit, um die Eingabe von Gesuchen und Berichten zu erleichtern und die Prozesse zu digitalisieren. «Zudem treten überarbeitete Förderkriterien für Finanzhilfen an Projekte und Organisationen gemäss Art. 14 und 14a des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz in Kraft. Sie bilden die Grundlage für die Förderung einer hohen Baukultur in ihrer ganzen Breite.» Ab Januar ist zudem die aktualisierte Website www.bak.admin.ch/baukultur online.