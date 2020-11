Jürg Conzett, Ingenieur und Lehrer im Film von Susanna Fanzun. Fotos: rtr

Köbi Gantenbein 24.11.2020 16:18

Bauen lernen mit Jürg Conzett Konstruieren mit Holz, Lernen von Richard Coray, Brücken bauen – eine faszinierende Lehrstunde im Film mit dem Ingenieur Jürg Conzett.

Bei den Filmen auf DVD gibt es meist einen Bonustrack. Man sieht wie Woody Allen Klarinette spielt oder wie lustig es Federico Fellini und Marcello Mastroianni in der Freiluftkantine haben. Auch Susanna Fanzun liefert zu ihrem Filmporträt über den Zimmermann und Brückenbauer Richard Coray eine solche Zugabe: Sie lässt den Ingenieur Jürg Conzett erzählen und erklären. Wir sehen und hören so eine faszinierende Einführung in die Arbeit der Konstrukteure. Conzett ist ein guter Lehrer: Leidenschaftlich für sein Fach, begeistert und kenntnisreich von der Arbeit seiner Vorfahren, ein verschmitzter Erzähler, der von Bild zu Bild mit dem Schnellzug vom Brückenbauer Grubenmann über Richard Coray zu seinen eigenen Brücken fährt. Er kann die uralte pädagogische Weisheit: «Rem tene, verba sequentur. Nur wer etwas von der Sache versteht, kann sie auch erklären.» Der Film dauert 20 Minuten – gerne sässe man länger bei Jürg Conzett in der Schule. ...