Nominiert: Das Ortstockhaus ob Braunwald, renoviert von Althammer/Hochuli.

Constructive Alps, der Wettbewerb über das Bauen in den Alpen, hat in seiner ersten Runde 28 Beiträge aus 328 ausgewählt. Neun stehen in der Schweiz. Die Jury hat drei Tage lang in einer Videokonferenz getagt.