Auguri, Mario Botta!

Text: Urs Honegger / 3.04.2018 11:59

Mario Botta feiert seinen 75. Geburtstag. Hochparterres Chefredaktor Köbi Gantenbein gratuliert dem Architekten im Deutschlandfunk Kultur. Er erzählt er von seinen Begegnungen mit Botta, dem heiteren Menschen. Erklärt dessen architektonisches Können und warum Botta als Architekt so populär wurde. Und Gantenbein würdigt des Architekten Botta unerschrockenes politisches Engagement für eine weltoffene Schweiz, seine Freude an grossen Festen und eines seiner wichtigsten Werke - die Gründung der Accademia di architettura in Mendrisio.