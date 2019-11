Der Neubau von Swatch in Biel windet sich durch den Park und mündet in einem Vordach über der Strasse.

Andres Herzog 07.11.2019 15:08

Mehr als acht Jahre plante und baute die Swatch Group an ihrem Hauptsitz in Biel. Der Architekt Shigeru Ban entwarf zwei Holzgebäude, die sich in den Bestand einfügen: ein Bürohaus für Omega und ein Museum. Für Swatch sollte es medienwirksamer sein. Also entwarf der Japaner ein 240 Meter langes Gebäude, das sich von der Laderampe bis zum Haupteingang durch den Park windet, die Strasse monumental überdacht und in einen Konferenzsaal im Museumsbau mündet. Die Form fällt aus dem Kontext. Doch eine Bedeutung hat sie laut dem Architekten nicht. Sie ist vielmehr im Grundstück und in der Konstruktion begründet. Und diese ist eine digitale Meisterleistung. Der Holzbauer Blumer Lehmann fertigte das Dach als Netztragwerk, in dem es keinen rechten Winkel gibt. 4600 unterschiedliche, millimetergenau gefräste Hauptelemente haben die Zimmerleute nach einem ausgeklügelten Prinzip zusammengesteckt. Den längsten Träger flochten sie über 130 Meter durch die Struktur. ###Media_2### Ganz im Sinne der Uhrenmarke ...