Der Architekt Juan Palencia und die Architektin Marta Colón de Carvajal (rechts daneben) erklären seinen Pavillon. Fotos: Axel Simon

Die Architekturwoche Basel läuft! Das Programm ist so vollgepackt, so dass man leicht die Orientierung verliert. Doch es lohnt sich, es zu studieren und nach Basel zu reisen.

Axel Simon 10.05.2022 10:26

Heuer findet erstmals die Architekturwoche Basel statt. Initiiert von der Stiftung Architektur Dialoge soll sie künftig im zweijährigen Turnus wiederholt werden. In ihrem Auftaktjahr widmet sie sich unter dem Titel «Reale Räume» der Frage, wie Globalisierung, Digitalisierung, Migration, Klimawandel und Pandemie unseren städtischen Alltag räumlich beeinflussen. Das Programm wendet sich an eine breite Öffentlichkeit. Die über 100 Vorträge, Führungen, Workshops, Ausstellungen, Filme, Konzerte und Performances finden in Basel-Stadt, in Basel-Landschaft und im Dreiland (CH, D, F) statt. Als «Reale Räume» stehen die drei aktuellen Basler Entwicklungsareale Dreispitz (Münchenstein), Bachgraben (Allschwil) und Klybeck im Fokus. Auf dem Dreispitz steht als Teil der Architekturwoche der erste ‹Basel Pavillon› aus wiederverwendbaren Bauteilen. Heute Abend um 18 Uhr wird er eröffnet: Ein temporärer, offener Veranstaltungsort, dessen Architektur neue Möglichkeiten des klimagerechten Bauens und der Kreislaufwirtschaft demonstriert. Der Entwurf ging aus einem internationalen Wettbewerb hervor, den das junge spanische Architekturbüro isla für sich entscheiden konnte. Am 14./15. Mai findet ausserdem das ‹Open House Basel› statt: In und um Basel können 100 Gebäude und Aussenräume aus den verschiedensten Zeitepochen besichtigt werden. Die Führungen sind kostenlos....