Andres Herzog 03.08.2020 14:08

Zürich ist verliebt. Die reichste Stadt der Schweiz steht auf ein Material, das im Ausland meist nur für Autos und Lastwagen reserviert ist: Asphalt. Das teerige Schwarz ist der Traum der Verantwortlichen einer Stadt, in der es heisst, man könne vom Boden essen, weil es überall so sauber ist. Keine Frage: Asphalt ist ein wahres Wundermaterial. Es fliesst fugenlos in jede Form, kostet wenig, braucht kaum Unterhalt, ist glatt befahrbar, hält Lasten aus, lässt sich aufreissen und flicken, trägt nicht protzig auf. Zwingli hätte seine Freude daran gehabt. Und so überrascht es nicht, dass das Material auch die neue Vorzeigepromenade prägt: die Europaallee. Zwei kräftige Bänder aus Tessiner Cresciano-Gneis führen zwar unter den Baumreihen durch die Allee und fassen die beiden Plätze an deren Enden als breite Flächen. Auf dem Plan leuchtet diese Klammer aus Naturstein ein. Doch vor Ort nimmt man vor allem die Mitte wahr, wo eine dunkle Leere gähnt. Auch sonst rollt die Asphaltwalze durch den neuen St...