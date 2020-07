Die Stimmung nach einem südafrikanischen Regenguss mit gleissender Nachmittagssonne und tropfnassem Garten (Filmstill). Fotos: Oleksandr Yanenko

Axel Simon 31.07.2020 16:00

Atmende Bilder Die Studierenden des Fokus Architektur & Energie in Luzern experimentieren mit einer Darstellungsform. Ihre atmosphärischen Filmsequenzen zeigen den Stoffwechsel von Gebäuden. 31.07.2020 16:00

Annika Seifert ist eine von vier Professorinnen, die in der vierten Ausgabe von Solaris, Hochparterres Heftreihe für Solararchitektur, zu Wort kommen. Nach dem üblichen Karrierebeginn in angesehenen Zürcher Architekturbüros zog die 1979 geborene ETH-Architektin und ihr Lebens- und Büropartner Gunter Klix 2010 nach Dar es Salaam in Tansania, wo sie mit drei Kindern lebten und arbeiteten. 2012 entstand aus einem BSA-Forschungsstipendium das Büchlein ‹Hitzearchitektur. Lernen von der afrikanischen Moderne›. Energie wurde für sie zum wichtigen Thema. 2016 zurück in der Schweiz wurden beide Dozenten an der Hochschule Luzern – Technik & Architektur HSLU und verantworten zusammen mit Luca Deon den Fokus Architektur & Energie. Die Entwurfsaufgaben stellen sie dort abwechselnd im Ausland – beispielsweise in Südafrika, Mexiko oder Ägypten – und in der Schweiz. Im Solaris-Gespräch sagt Annika Seifert: «Energie ist ja so etwas wie der Stoffwechsel der Architektur. Sie zeigt sich als Sonnenl...