Urs Honegger 05.05.2020 12:25

Architonic übernimmt 100% der Aktien von ArchDaily. «Durch das Zusammenspiel von architonic.com und archdaily.com wollen die beiden Partner die Customer Journey künftig noch zielgerichteter auf die Nutzer ausrichten und so in einem stark fragmentierten Markt mit sorgfältig kuratierten Informationen Orientierung und Relevanz bieten und eine effektivere Entscheidungsfindung ermöglichen», schreibt die NZZ-Mediengruppe, der Architonic gehört, in einer Pressemitteilung. Die beiden Plattformen sollen einerseits individuell weiterentwickelt und ausgebaut werden, andererseits zusammen neue Angebote für unsere Nutzer und Kunden entwickeln. Tobias Lutz, Geschäftsleitungsmitglied und Mitbegründer von Architonic, und David Basulto, CEO und Mitbegründer von ArchDaily, bilden zusammen mit Architonic-CEO Stephan Bachmann die Geschäftsleitung des neuen gemeinsamen Unternehmens. Architonic und ArchDaily erreichen zusammen eine organische Reichweite von jährlich 180 Millionen Besuchen sowie 10,4 Millionen Social-Media-Follower.