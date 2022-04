«No to War»: Wohltätigkeitsauktion am 30. April.

Am Samstag, 30. April kommen in Zürich Zeichnungen von über dreissig Architektinnen und Architekten unter den Hammer. Der Erlös fliesst in humanitäre Hilfe für die Ukraine.

Werner Huber 25.04.2022 15:18

Am Samstag, 30. April organisieren Leonid Slonimskiy, Anastasia Vaynberg und Blanca Gardelegui eine Wohltätigkeitsauktion zugunsten der Ukraine. In Zürich versteigern sie Architekturzeichnungen von über dreissig Architektinnen und Architekten. Vom Erlös kaufen Slonimskiy, Vaynberg und Gardelegui humanitäre Hilfe (Medikamente, Windeln, Hygieneartikel etc.) und senden diese direkt an die ukrainische Grenze.

Zur Versteigerung kommen Werke von mehr als dreissig Architektinnen und Architekten, darunter Peter Märkli, Alexander Brodsky, Philippe Rahm, Daniel Zamarbide, Oana Santescu, Comte & Meuwly, De Vilder/Vinck, MAIO, Nomos und Kosmos. Die Auktion startet für die meisten Bilder mit einem Mindestpreis von 10 Franken. Architekt Stefan Wülser stellt den Raum an der Seebahnstrasse 155 in Zürich zur Verfügung.

Initiator Leonid Slonimskiy stammt aus Russland und lebt in Zürich. Im Rahmen von Kosmos Architects arbeitet er virtuell mit Partnern in Zürich, Graz, New York und Moskau zusammen.