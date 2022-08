Am Architekturtag Winterthur 2022 geht es in den Untergrund.

Seit 2016 wird am Architekturtag Winterthur alle zwei Jahre Baukultur in Winterthur einer breiten Bevölkerung vorgestellt. Die 5. Ausgabe findet am Samstag, 03. September 2022 statt. Zwischen 11 und 16 Uhr kann man in den Untergrund von Winterthur abtauchen und diverse versteckte Orte unserer Stadt entdecken: ein Spaziergang unterhalb der Judd-Brunnen mitten in der Altstadt, eine Kurzwanderung quer unter dem Lagerplatz hindurch, eine Eulach-Tour vom ZHAW-Campus bis zum Sulzerhochhaus, eine Inspektion der Zivilschutzanlage Schöntalstrasse, eine Begehung des Regenbeckens Schützenwiese, ein Besuch der Kunstsammlung Stefanini im Keller des Sulzerhochhaus, ein Einblick ins Krematorium Rosenberg sowie ein Rundgang durch die Keller der alten Brauerei Haldengut. Und um zwischendurch mal Luft zu schnappen, geht es 100 Meter in die Höhe auf das Sulzerhochhausdach. Im Anschluss trifft man sich in der Bar zwischen den Geleisen, der Gleiserei. Organisiert hat den Architekturtag die SIA Sektion Winterthur....