Am 5. September findet der Architekturtag Winterthur zum vierten Mal statt. 66 neuere Bauten und Freiräume können an diesem Tag besichtigt werden. Am Abend wird der Architekturpreis Region Winterthur verliehen.

Roderick Hönig 31.08.2020 13:49

Am Samstag 5. September findet der Architekturtag Winterthur zum vierten Mal statt. 66 neuere Bauten und Freiräume können an diesem Tag gruppenweise besichtigt werden. Es sind allesamt Bauten, die auch für den Architekturpreis Winterthur eingegeben wurden, der am Abend verliehen wird. Digitale Basis der Veranstaltung bildet der Architekturstadtplan, auf dem die SIA Sektion Winterthur fortlaufend Bauten, Innen- und Aussenraumgestaltungen ab 1830 in Bild und Text dokumentiert und verortet.