Über die Weihnachtstage bieten wir zwei spannende Architekturfilme gratis zum Streamen an: ‹City Dreamers› und ‹Der Stoff, aus dem Träume sind›.

17.12.2020 12:21

Wir haben ein ganz spezielles Weihnachtsgeschenk für Sie: ab heute stehen Ihnen hier zwei Wochen lang die beiden Architekturfilme ‹City Dreamers› und ‹Der Stoff, aus dem Träume sind› kostenlos zum Streaming zur Verfügung. Das Angebot läuft bis zum 1. Januar 2021.







Was bewegt Menschen dazu, sich das gemeinsame Wohnen selbst zu organisieren? Welche Ideale stehen dahinter, wie finanzieren sie sich, und wie funktioniert das Leben in Gemeinschaft? Anhand von sechs selbstverwalteten Wohnbauten in Österreich aus 40 Jahren macht sich der Dokumentarfilm auf die Suche nach Antworten.





‹Der Stoff, aus dem Träume sind›, 2019, Deutsch

‹City Dreamers›, 2018, Englisch mit deutschen Untertiteln

«City Dreamers» folgt dem Leben von vier aussergewöhnlichen Architektinnen: Phyllis Lambert, Blanche Lemco van Ginkel, Cornelia Hahn Oberlander and Denise Scott Brown. Der Film rückt nicht nur ihre mitunter bahnbrechenden Werke ins Licht, sondern ist auch ein Plädoyer für das, was die Karrieren der vier Frauen verbindet: den Traum von einer menschlichen und inklusiven Stadt.Genau das Richtige für die Tage über Weihnachten und Neujahr, wenn's draussen kalt ist und schneit. Machen Sie sich einen gemütlichen Filmabend im Heimkino. Und wo wir grad dabei sind: welche Architekturfilme wollten Sie schon lange (wieder) einmal sehen? Schreiben Sie uns Ihre Vorschläge in die Kommentarspalte, kann sein, dass wir Ihren Film auch mal anbieten können.