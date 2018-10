Am 15. und 16. November 2018 veranstaltet der Verlag Luxlumina in der Inselhalle in Lindau am Bodensee seinen ersten Lichtarchitektur-Kongress.

Roderick Hönig 01.10.2018 16:04

Nur zwei Monate nach dem 23. europäischen Lichtkongress in Davos findet am 15. und 16. November 2018 in der Inselhalle in Lindau am Bodensee der erste Lichtarchitektur-Kongress statt. Die zweitägige Veranstaltung will Architekten, Lichtgestalter und Hersteller zusammenbringen. Als Referenten treten unter anderem auf: Auer Weber Architekten (Gestalter der Inselhalle), der Architekt Sergej Tschoban, der Lichtgestalter Christian Vogt oder Andreas Schulz von Licht Kunst Licht. Organisiert wird der Kongress vom luxlumina Verlag für Licht und Architektur.