Architektur muss brennen

Text: Max Bär / 29.06.2018 11:33

Foto: Tops4u via Wikimedia



Wolf Prix ist der charismatische Leitwolf des Architekturbüros Coop Himmelb(l)au. Matthias Frick hat ihm ein ausführliches Porträt gewidmet, das die Sternstunden von Fernsehen SRF am Sonntagmorgen ausstrahlen werden. Frick nimmt uns mit in die Geschichte der Architektengruppe aus Wien. Wir sehen wie Prix und seine Kollegen vor fünfzig Jahren Rock&Roll und Baukunst verbunden haben, hören ihren Traktaten zu, sehen die Preformances einer Zeit als Architektur die Welt verbessern und mit brennenden Bauten in Bewegung bringen wollte. Und dann wurde aus der heiteren Truppe ein seriöses Architekturbüro, das grosse Projekte stemmt, viele Millionen verbauend zwischen Wien und China. In der Schweiz kam sie selten vorbei. Vor bald 20 Jahren in Biel, wo Coop Himmelb(l)au für die Expo.02 die wunderbar leicht scheinenden Türme baute, die nur noch in unseren Köpfen stehen. Zu Wort kommen Prix Weggefährten und Bauherren, zu Wort kommt Hochparterres Chefredaktor Köbi Gantenbein, der einst als Jüngling für die «brennende Architektur» nach Wein reiste und die Expo.02 in schwärmerischer Erinnerung behalten hat.