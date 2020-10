Das Zürcher Start-up Archilyse will mit Algorithmen die Qualität von Grundrissen messen. Matthias Standfest erklärt, wie er dem Computer Architektur beibringt.

Urs Honegger 12.10.2020 08:10

«Das weiss niemand», raunt Matthias Standfest, und seine Augen leuchten. Obwohl wir im sonnigen, karg möblierten Sitzungszimmer im vierten Stock des Zürcher Technoparks sitzen, scheinen wir uns in geheimnisvollen Sphären zu bewegen. Standfest ist Gründer und CEO des Start-ups Archilyse. Er will mithilfe von Algorithmen Architektur messbar machen, ihre Qualität quantifizieren. Das Paradox ist Programm: Die Maschine soll mit Künstlicher Intelligenz (KI) lernen. Nicht einfach nur Daten schnell verarbeiten, sondern Konzepte verstehen und aus Informationen Wissen machen. Standfests eingangs zitierte Aussage bezieht sich nicht auf die Zukunft seines Unternehmens, obwohl auch da noch einiges unklar ist. Das angesprochene Geheimnis liegt vielmehr in der Wahrnehmung der Architektur: Wie funktioniert sie, und wie kann man sie dem Computer beibringen? «Als Architekt weiss ich, wie meine Wahrnehmung funktioniert», führt Standfest aus. «Wir wollen die kognitiven Prozesse dahinter herausfinden und diese dem Co...