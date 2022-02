Still aus dem Film ‹Birds Nest›: die Architekten Jacques Herzog und Pierre de Meuron mit dem chinesischen Künstler Ai Weiwei vor dem Olympiastadion in Peking.

Jacques Herzog spricht mit dem «Blick» über Pekinger Olympiastadion, das in den kommenden Tagen seine zweiten Olympischen Spiele erlebt.

Urs Honegger 03.02.2022 13:33

Im Interview mit dem «Blick» nimmt der Basler Architekt Jacques Herzog Stellung zur Rolle, die das Pekinger Olympiastadion für das Regime in China spielt. Anlass sind die Olympischen Winterspiele, die morgen im «Vogelnest» offiziell eröffnet werden. «China wird wegen dem Bird‘s Nest nicht als besseres Land angesehen. Peking ist aber eine bessere Stadt geworden: im Gegensatz zu Olympiastadien in anderen Städten, die nach den Spielen obsolet wurden, wurde das Nest zu einem sehr populären Park für alle. Ich bewerte deshalb den öffentlichen Nutzen der Anlage viel stärker als den vermeintlichen PR-Nutzen für China.» Rückblickend auf die politische Situation im Jahr 2008, dem Baujahr des Olympiastadions meint Herzog: «Wir dachten, dass diese gewaltige städtebauliche Transformation ein Teil eines Prozesses sei, der zu einem breiteren öffentlichen Dialog führen müsse, besonders wegen der vielen öffentlichen Bauten für Museen, Universitäten, Sportanlagen.» Befragt nach den der Gewichtung von ethischen und moralischen Aspekte bei einem Auftrag, sagt der Architekt: «Wir arbeiten nur in Ländern, mit denen auch andere westliche, insbesondere schweizerische, Regierungen und Firmen diplomatische und geschäftliche Beziehungen unterhalten. Wir lehnen aber dennoch auch viele Anfragen ab, wenn uns die gesellschaftliche Kultur nicht überzeugt, das heisst wie die Menschen miteinander und auch mit unseren Leuten umgehen.»