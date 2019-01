Architekt Bjarke Ingels im Portrait der Netflix-Serie «Abstrakt».

Lilia Glanzmann 17.01.2019 11:55

Die Luxuriöse: «Die aussergewöhnlichsten Häuser der Welt»

Die einstige BBC-Miniserie ist auf Netflix zu sehen.

Der britische Architekt Piers Taylor und die Schauspielerin Carolien Quentin reisen um die Welt und portraitieren«Die aussergewöhnlichsten Häuser der Welt». Die Folgen sind nach Ländern geordnet, wobei die erste Staffel in den Bergen, Wäldern, Küsten und U-Bahnen stattfindet. In der dritten Folge der zweiten Staffel besuchen die Moderatoren auch die Schweiz. Ihr britischer Stil ist charmant – es ist aber auch etwas bemühend, wenn sie etwa in der Schweiz-Episode zum wiederholten Mal die atemberaubende Bergwelt loben. erkunden weltweit aussergewöhnliche Eigenheime.

Warum schauen? Interessant sind die animierten Planansichten sowie Gespräche mit Architekten und Bauherrinnen vor Ort. Das von der Schweiz gezeichnete Bild ist allerdings weniger ingeniös denn prahlerisch.

Die Diverse: «Abstrakt: Design als Kunst»

Die Serie ist die erste Netflix-Eigenproduktion, die Architektur und Design dokumentiert.

In acht Episoden portraitiert die Netflix-SerieGestalterinnen und Gestalter rund um die Welt. Nebst dem dänischen Architekten Bjarke Ingels wird auch die englische Innenarchitektin Ilse Crawford oder die Bühnenbildnerin Es Devlin portraitiert. Die Folgen funktionieren ohne Moderatorin oder Schema und sind mit wechselnden Regisseuren und Teams entstanden.

Warum schauen? Eine solide Serie für Zwischendurch, die Einblick in den gestalterischen Alltag vermittelt. Kaum Binge-Watching Potenzial. Denn: Die Arbeit von Architektinnen und Architekten in Serie zu packen ist spannend, aber nicht annährend so sexy wie etwa die Gourmet-Dokumentation «Chef’s Table». Pläne zeichnen und Bauherren-Sitzungen sind unspektakulär, verglichen mit auf offenem Feuer gekochten Muscheln, Luftballons aus Zuckerguss oder essbaren Blumen, mit Pinzette auf Seeigel platziert.

Die Extrovertierte: «Geniale Innenarchitektur»

«Amazing Interiors» – im Original – fokussiert auf schrullige Hausbesitzer.

Enttäuschend ist das neuste Netflix-Format «Geniale Innenarchitektur». Wer Arbeiten renommierter Architektinnen erwartet, liegt falsch: Die Einrichtungen und Einbauten sind zwar ungewöhnlich, es sind aber schrille oder obsessive Bewohner, die ihren Fetisch oder ihr Hobby konsequent leben wollen. So baut ein Büsi-Fan ein Katzenparadies, ein Auto-Freak plant eine Wohn-Werkstatt und ein Varieté-Narr verwandelt sein Haus in einen Zirkus – das ist zwar durchaus unterhaltsam, hat mit Architektur aber wenig zu tun.



Warum schauen? Wer sich mehr für extrovertierte Menschen und ihre Hobbies als für Architektur und Gestaltung interessiert, ist mit dieser Serie gut bedient. Die Folgen sind mit 27 Minuten kurz und bieten mit jeweils drei Schauplätzen unterhaltsame Abwechslung. Faszinierend sind die unscheinbaren Fassaden und deren unerwartetes Innenleben.

Die Natürliche: «Cabins in the Wild»

«Cabins in the Wild» vom englischen Chanel 4.

Die Serie ist ebenso auf Netflix zu finden. Der Ingenieur Dick Strawbridge und der Handwerker Will Hardie besichtigen gemeinsam acht einzigartige Hütten in Wales und planen ihr eigenes, neuntes Meisterwerk.Aussergewöhnliche Gestaltung, grossartige Landschaften und echtes Handwerk – eine reizvolle Kombination, die nach den ersten 45 Minuten in den weiteren Episoden etwas redundant wirkt.

Die Inspirierende: «Grosse Häuser, grosse Träume»

«Grand Designs» heisst «Grosse Häuser, grosse Träume» im Original.

Ein weiterer Channel 4-Klassiker, der auf Netflix läuft, ist «Grosse Häuser, grosse Träume»Seit 1999 begleitet der britische Designer Kevin McCloud pro Episode ein ungewöhnliches, privates Bauprojekt.Schöner Wohnen für den Bildschirm: Wer selbst bauen möchte und Inspiration sucht, findet in dieser Serie mehr als genug davon.

Die Intelektuelle: «Baukunst»

Erfolgreich seit mehr als zehn Jahren: «Baukunst» auf Arte.

68 Folgen à 26 Minuten sind von 2006 bis heute in der Serie von Arte entstanden. Jeder der Episoden widmet sich einem architektonischen Meisterwerk und seinem Erbauer: von Walter Gropius’ Bauhaus über Arne Jacsobsens Hotel Royal hin zum Rolex Learning Center von SANAA.



Warum schauen? Nebst dem Bauwerk, den Architektinnen und Architekten beleuchtet die Serie auch technische Details, Städtebau und den Bauprozess.