Carmelia Maissen und Roman Hug, Architektin und Architekt, auf dem Weg in die Bündner Regierung.

Im Kanton Graubünden treten mit Carmelia Maissen und Roman Hug eine Architektin und ein Architekt zu den Wahlen in die Regierung an. Beide haben gute Chancen im nächsten Mai gewählt zu werden.

Köbi Gantenbein 29.10.2021 14:53

Sind professionelle Politikerinnen meist Jurist, schert Graubünden aus. Auf dem Tableau der Wahlen in die Regierung vom nächsten Mai steht keiner. Dafür ein Agronom, ein Forstingenieur, ein Gewerkschafter, ein Lehrer – und ein Architektin und ein Architekt. Sie ist Carmelia Maissen und tritt für die «Mitte» an, wie die CVP heute heisst. Sie holte sich vorab Lorbeeren als forschende Architektin und schrieb «Hochhaus und Traktor», eine weit herum beachtete Arbeit über die Architektur der Zweiten Moderne und die Siedlungsentwicklung in den Sechziger und Siebziger Jahren im Kanton Graubünden. Sie hat gute Chancen, gewählt zu werden, denn die Parteien Graubündens schafften es nicht, ausser ihr noch eine Frauenkandidatur zu bieten. Carmelia Maissen ist aber eine begabte Politikerin und keine Quotenfrau. Sie ist Präsidentin der grossen Gemeinde Ilanz, zog eine komplexe Baurechtsrevision durch und sitzt im Grossen Rat.

Das tut auch Roman Hug. Er führt ein Architekturbüro in Maienfeld und realisiert vorab Umbauten und kleine Neubauten gediegener Art und engagiert sich wie Carmelia Maissen in der Vereinigung für Raumplanung. Er tritt für die SVP an, ist gar deren kantonaler Präsident. Auch er ist ein erfahrener Gemeindepräsident und Grossrat. Und auch er hat gute Chancen, denn die SVP ist stark im Kanton und Roman Hug gehört nicht zum Flügel der Weltverschwörer, Flüchtlingsquäler und Lautbrüllerinnen, die Menschen ausserhalb der Partei unmöglich auf ihren Zettel schreiben können. Und – er ist ein begeisterter Jäger. Also sitzen vielleicht bald Architektin und Architekt im Grauen Haus und die Hoffnung stirbt ja zuletzt, dass das auf die Baukultur in Graubünden gute Auswirkung hätte.