Architektur im Landesmuseum

Am 3. Mai findet im Auditorium Willy G.S. Hirzel des Landesmuseums die Veranstaltung «Architektur im Fokus: Weiterbauen» statt. Thema ist der Umgang mit historischer Bausubstanz: Was gibt es für Ansätze und Herausforderungen und was bedeuten Begriffe wie Authentizität, Inspiration oder Referenz in der Architektur und in der Denkmalpflege? Angekündigt sind Referate von Stefan Holzer, Giovanni Netzer, Rita Schiess und Christoph Schläppi sowie ein Podiumsgespräch. Weitere Infos und das detaillierte Programm findet sich hier.