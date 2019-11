Das Demenzdorf in Wiedlisbach soll gewachsen wirken: Vier Neubauten fügen sich zwischen den Bestand.

Andres Herzog 18.11.2019 11:36

Dettenbühl ist ein Weiler oberhalb von Wiedlisbach im Oberaargau. Dett: So lautet ein altes Dialektwort für Depp. Einige Häuser rund um einen Bauernhof dienten einst als Irrenanstalt. Das Vokabular hat sich geändert, in den Siebzigerjahren kamen einige Neubauten hinzu, die das Pflege- und Altersheim Dahlia nutzt. In einem anderen Teil werden Suchtkranke betreut. Auch künftig sollen da, ausserhalb des Dorfes, Menschen wohnen, die am Rand der Gesellschaft leben. Dahlia plant, den Weiler zum ersten Demenzdorf in der Schweiz umzubauen. Die Idee dafür hat der Direktor Urs Lüthi in Holland entdeckt. 2009 eröffnete in Weesp bei Amsterdam eine Demenzeinrichtung, die einem Dorf nachempfunden ist. Die Patienten leben in kleinen Wohngruppen, können sich frei bewegen, kaufen im Dorfladen ein oder gehen im Restaurant einen Kaffee trinken. ###Media_2### Der Weiler bei Wiedlisbach ist gut geeignet, um diesen Dorfcharakter zu verwirklichen. Den alten Bauernhof hat das Altersheim zwar kürzlich abgerissen, um Platz...