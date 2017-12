‹Architecture Theory Slam› für das SAM

Text: Urs Honegger / 20.12.2017 14:29

Das Architekturbüro Vehovar & Jauslin organisiert einen Benefiz-‹Architecture Theory Slam› zugunsten des Schweizerischen Architekturmuseums in Basel. «Dass Architekturvermittlung nicht dröge sein muss, beweist das Schweizerische Architekturmuseum S AM in Basel seit Langem. Ausgerechnet dieser mit Leidenschaft geführten Institution hat das Bundesamt für Kultur bekanntlich die Zuschüsse gestrichen. Wir halten diesen Entscheid für bedenklich, insbesondere in einer Zeit, da das selbe Amt im Auftrag des Parlaments in Zusammenarbeit mit allen relevanten Bundesstellen eine interdepartementale Strategie des Bundes zur Förderung der zeitgenössischen Baukultur entwickelt», schreiben Mateja Vehovar und Stefan Jauslin in ihrer Einladung. Am 18. Januar 2018 im schauraum-b in Basel slamen Caspar Schärer, Daniel Klos, Georg Krüger, Margarete von Lupin und Martin Klopfenstein. Die Moderation übernehmen Judit Solt und Stefan Jauslin.