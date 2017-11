Arc-Award für BIM-Anwendung

Text: Roderick Hönig / 6.11.2017 12:03

Zum zweiten Mal in Folge ging beim Arc-Award BIM-Gold an IttenBrechbühl. Die Architekten und Generalplaner holten mit dem Neubauprojekt Headquarter Scott Sports Gold beim diesjährigen Arc Award BIM in der Kategorie Kollaboration. Damit schliesst das Büro an den letztjährigen Arc Award BIM Gold an. Gesamtleiterin Tima Kamberi ist von den Vorteilen der BIM-Methode überzeugt: «Dank der BIM-Methode diskutieren wir an den Sitzungen bereits Lösungsvorschläge und nicht erst Probleme. Damit brachten wir das Projekt effizient voran und gaben allen Beteiligten fundierte Diskussionsgrundlagen.»

Der zweite Preis in der Kategorie «Kollaboration» ging an EM2N Architekten für ihr Büro- und Gewerbehaus in Zürich West. In der Kategorie «Innovation» ging der erste Preis an Zug Estates für das Gartenhochhaus Aglaya und der zweite an AF-Consult Switzerland für Pumpspeicherkraftwerks Nant de Drance im Wallis.