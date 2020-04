Auch 2020 wird die Schweizer Baudokumentation ihren Architekturpreis, den «Arc-Award» verleihen.

Anna Raymann 01.04.2020 16:38

Die Schweizer Baudokumentation veranstaltete 2012 erstmals den Arc-Award, 2020 soll der Architekturpreis zum achten Mal vergeben werden. Drei unterschiedlich besetzte Jurys beraten über die sechs Kategorien: Öffentliche Bauten (Industrie und Gewerbe), Wohnbauten (für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Mehrfamilienhäuser und Überbauungen), Transformation, BIM Projekte und Next Generation. An der Preisverleihung am 12. November 2020 in Zürich darf zudem das Publikum einen Preis vergeben. Mit 52’000 Franken Preissumme ist der Arc-Award 2020 einer der bestdotierten Architekturpreise der Schweiz.

Bis zum 3. Juli 2020 können Architektinnen, Planer, Jungarchitekten und Studentinnen beliebig viele Projekte auf www.arc-award.ch einreichen. Die Frist in der Nachwuchskategorie ist um einen Monat länger. An der Preisverleihung am 12. November 2020 in Zürich vergibt auch das Publikum einen Preis.