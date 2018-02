Appenzeller Bausubstanz

Text: René Hornung / 13.02.2018 16:10

Renovationen in den historischen Bauern- und Stickereihäusern des Appenzellerlandes rufen oft nach einer intensiven Bauberatung. Engagierte Fachleute aus dem Bauwesen, kommunale und kantonale Verwaltungsstellen und Interessenverbände haben sich deshalb bereits vor längerem zum Forum Appenzellerhaus zusammengeschlossen. Gemeinsam mit Unternehmen sucht das Forum Möglichkeiten und Wege, damit die Anpassungen an heutige Wohnbedürfnisse rücksichtsvoll geschehen. Dazu vernetzt es die Beteiligten und setzt einen Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit.



Die Internetseite des Forums wurde eben ausgebaut und zeigt zurzeit über fünfzig Beispiele, die mit mehreren Bildern dokumentiert sind. Bei den vorgestellten Bauten sind einzelne Bauteile, die Material- oder Farbwahl, die Gestaltung der Umgebung und weitere Merkmale des Appenzellerhauses übernommen und weiterentwickelt worden.



Das Forum Appenzellerhaus will mit der Präsentation dieser Vorbilder die Baukultur fördern, es organisiert auch regelmässig Werkstattgespräche und Führungen. Die im Forum engagierten Fachleute bieten ausserdem bei Fragen zu technischen Lösungen oder zu materialtechnischen Eigenschaften Beratungen an.