Eine gewaltige Baugrube und eine halbe Milliarde Baukosten: Nun ist das Polizei- und Justizzentrum in Zürich ein architektonischer Merkpunkt. Sieben Betrachtungen.

Redaktion Hochparterre 28.02.2022 10:02

Jahrelang blickte man von der Zürcher Hardbrücke auf HRS-Flaggen und in eine Grube, deren Dimensionen eher an Tagebau als Hausbau erinnerte. Binnen viereinhalb Jahren verbaute der Kanton Zürich hier über eine halbe Milliarde Franken für sein Polizei- und Justizzentrum (PJZ). Es ist so hoch wie viele andere Häuser in der Stadt, aber über 250 Meter lang. Bald gehen hier 2000 Kantonsangestellte zur Arbeit. Über 30 Standorte der Kantonspolizei, die Strafverfolgungsbehörden, ein Gefängnis, eine Polizeischule und ein Forensisches Institut vereinen sich zum «Kompetenzzentrum für die Bekämpfung der Kriminalität». Und Zürich ist um einen städtebaulichen Merkpunkt reicher. In der Hochparterre-Redaktion löst das unterschiedliche Reaktionen aus. Begeisterung ist nicht dabei. Monoton statt markant Vor 20 Jahren wusste ich noch genau, wo der Hotz läuft. Seine beiden Zürcher PTT-Stadttore aus den 70er-Jahren schwebten raumschiffgleich im Architekturhimmel. Die poetische Technik seiner Bauten aus den 80e...