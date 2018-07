Anne Holtrop wird ETH-Professor

Text: Andres Herzog / 6.07.2018 11:19

Foto: © Anne Holtrop

Anne Holtrop wechselt von seiner Gastprofessur an der Accademia di Architettura in Mendrisio an die ETH Zürich, wo der Niederländer ausserordentlicher Professor für Architektur und Entwurf wird. «Die Gebäude, die er in den letzten Jahren realisierte, stellen Prototypen einer akribischen und grundlegenden Materialforschung dar», schreibt die ETH. Der Architekt arbeitet in Amsterdam und in Muharraq in Bahrain. Im holländischen Bunnik baute Holtrop 2015 ein Museum, das er als Teil des ehemaligen Verteidigungsgrabens in den Boden grub. Daneben hat er vor allem temporäre Bauten und Installationen geplant. An der Expo 2015 in Mailand errichtete der Architekt den Pavillon für Bahrain. Ein Jahr später kuratierte er mit anderen den Beitrag des Königreichs an der Architekturbiennale in Venedig. Der 40-jährige Niederländer war von 2012 bis 2016 Direktor des Studios für «Immediate Spaces» am Sandberg Instituut Amsterdam, zuvor schrieb er lange für das niederländische Architekturjournal Oase.



Ausserdem wandelt die ETH die Assistenzprofessur für Architektur und Territorialplanung von Milica Topalović in eine ausserordentliche Professur um. Und die EPFL verabschiedet den französischen Architekten Dominique Perrault, der 2018 in den Ruhestand tritt.