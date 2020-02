Huber Fenster veranstalten eine Workshopreihe rund ums Thema «Oberflächen».

Redaktion Hochparterre 26.02.2020 14:56

In ihrem Showroom zeigt das Familienunternehmen Fensterlösungen für moderne Bauten und denkmalpflegerische Objekte, technische Neuheiten und natürlich die prämierten Hebeschiebetüren. Nun laden Huber Fenster dort auch zum Workshop und lassen Interessierte dabei hinter die Kulissen blicken. Während eines Halbtages teilt sich das Programm in eine Führung durch die Ausstellung, einem Rundgang durch die Produktionsstädte zum vollautomatischen Lackierroboter und schliesslich den Fokusblock rund ums Thema Oberflächen. Die Referenten sprechen über Trends, geben aber auch fachliche Auskünfte über Einsatz und Wartung. Die Workshops werden in kleinen Gruppen durchgeführt und enden in einem Apéro.