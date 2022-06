Anna Puigjaner entwirft und lehrt in Barcelona und New York. Fotos: Cati Bestard / Barcelona Building

Abschiede an der ETH – und ein Neuzuwachs Am Architekturdepartement der ETH Zürich kann man wieder einmal von einem Generationenwechsel reden. 5 Professoren emeritieren sich, eine Professorin kommt neu.

Mitte Mai schrieb der ETH-Rat: Gleich vier Professoren und eine Professorin verlassen den Hönggerberg. Karin Sander, Professorin für Architektur und Kunst und Günther Vogt, Professor für Landschaftsarchitektur, gehen diesen Sommer, Anfang 2023 folgen Gion A. Caminada, Professor für Architektur und Entwurf, Christophe Girot, Professor für Landschaftsarchitektur, und Joseph Schwartz, Professor für Tragwerksentwurf. Ihre Gemeinsamkeit: der Jahrgang 1957. Demgegenüber vermeldete der ETH-Rat auch einen Neuzuwachs am Departement: Anna Puigjaner, Jahrgang 1980, besetzt die neue ordentliche Professur für Architektur und Care. Die zurzeit an der Columbia University in New York lehrende Architektin ist eine von vier Partnerinnen des Architekturbüros MAIO mit Sitz in Barcelona und New York. Bekannt wurde sie vor allem mit ihrer Forschung ‹Kitchenless City: Architectural Systems for Social Welfare›. Puigjaner erkunde «neue Wege des Zusammenlebens in einer umfassenden und inklusive Weise», schreibt die ETH. Mit ihr gewinne das Departement «eine der zukünftigen Schlüsselfiguren in dem Forschungsbereich und wird mit ihr ein eine neuer Ära der Reflexion» eintreten.»...