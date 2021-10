Überhitzte Holzpreise und Lieferengpässe sorgten erst für Aufregung – dann für einen Boom: In der Schweizer Baubranche steigt die Nachfrage nach einheimischem Holz.

Gabriela Neuhaus 11.10.2021 08:10

Im Frühling schrillten die Alarmglocken. Es hiess, die USA und China würden den globalen Holzmarkt leer kaufen. Tatsächlich importierte China allein aus Deutschland von Januar bis Mai 2021 fünf Millionen Kubikmeter Holz, was einer Steigerung um 125 Prozent gegenüber dem gesamten Vorjahr entspricht. Europäische Lieferanten verschifften ihr Holz in grossem Stil in die USA, wo es Höchstpreise erzielte. Diese Verschiebungen der globalen Holzhandelsströme hatten direkte Folgen für die hiesige Bauwirtschaft, die mittlerweile rund 70 Prozent ihres Holzbedarfs importiert – Tendenz steigend. Mangels Materialnachschub kam es zu Bauverzögerungen. Die Preiskurve für Holzimporte zeigte steil nach oben, manche Halbfertigprodukte kosteten zeitweise viermal so viel wie im Vorjahr. Schwierige Zeiten also für Planerinnen, Handwerker und Bauherrschaften. Eine Chance für die Schweizer Holzwirtschaft «Im Moment gebärdet sich der Holzmarkt äusserst dynamisch und wird von vielen Faktoren beeinflusst», kommentier...