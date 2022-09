Bei der Wohnsiedlung Am Rain in Brugg schafft der gestaffelte Baukörper vielfältige Aussenräume. Fotos: Roland Bernath

Leonie Charlotte Wagner 03.09.2022 08:00

Abriss und Teilneubau – wie lange noch? Adrian Streich Architekten haben in Brugg zwei Mehrfamilienhäuser durch einen Neubau ersetzt. Trotz Verdichtung und gutem Wohnraum: Sind Ersatzneubauten wirtschaftlich und ideologisch noch zeitgemäss? 03.09.2022 08:00

2013 führte die Bau- und Wohngenossenschaft Graphis eine Machbarkeitsstudie für die Wohnsiedlung Am Rain in Brugg durch, um Sanierung und Ersatzneubau gegeneinander abzuwägen. Aus den üblichen Gründen – Verdichtung, geringerer Energieverbrauch, zeitgemässere Grundrisse –, wegen schlechter Bausubstanz und weil Lifteinbauten an der Hanglage schwierig waren, entschied sie sich für einen Teilneubau. Die Hälfte der Siedlung, die der Schwestergesellschaft Svea gehört, blieb stehen. Zwei Mehrfamilienhäuser von 1949 wichen einem Neubau von Adrian Streich Architekten. ###Media_2### ###Media_3### ###Media_4### Fünf versetzt aufgereihte Quader aus gelbem Juraklinker schaffen verschiedene Hofsituationen. Von der viel befahrenen Zurzacherstrasse aus betritt man die Siedlung über einen Hof mit Pergola und Springbrunnen. In den Eingangsbereichen wechseln sich der Läuferverband und Zierverbände aus roten Klinkern ab. In den grosszügig befensterten Treppenhäusern aus Rohbeton springen die gelb gestrichenen Wandöffnungen der Wohnungstüren ins Auge, deren vier angewinkelte Seiten die Stärke der Betonwand überspitzen. Zusammen mit den orangefarbenen Türblättern sorgen sie für einen enthusiastischen Empfang. Statt wie bisher 24 gibt es im Neubau nun 40 Wohneinheiten. Die 4½-Zimmer-Wohnungen sind nun 100 statt 70 Quadratmeter gross. Ein zentraler Verteilerraum gliedert sie in Küche, Flur, Wohn- und Esszone. Das an die Wohnküche angrenzende Zimmer ist durch eine Leichtbauwand abgetrennt und kann nach Bedarf zugeschaltet werden. Versiegeltes Eichenparkett, pastellfarbene Fliesen und Einbauschränke aus farblos lackiertem MDF prägen die komfortabel geschnittenen Wohnungen. ###Media_5### ###Media_1### Trotz Verdichtung und gutem Wohnraum bleibt die Frage, ob die wirtschaftlichen und ideologischen Gründe für Ersatzneubauten noch zeitgemäss sind – vielleicht vor allem...