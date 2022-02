Urs Honegger 03.02.2022 14:23

Initiiert von der Stiftung Architektur Dialoge und unter der künstlerischen Leitung von Chrissie Muhr, widmet sich die AWB 2022 in ihrem Auftaktjahr dem Thema «Reale Räume» – und damit der Frage, wie Globalisierung, Digitalisierung, Migration, Klimawandel und Pandemie unseren städtischen Alltag räumlich beeinflussen. Das Programm mit über 100 Vorträgen, Führungen, Workshops, Ausstellungen, Filmen, Konzerten und Performances wendet sich an eine breite Öffentlichkeit. Die Veranstaltungen finden in Basel-Stadt, in Basel-Landschaft und im Dreiland (CH, D, F) statt. Während der Architekturwoche Basel findet ausserdem das Open House Basel am 14./15. Mai statt. www.architekturwochebasel.ch