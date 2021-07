Geschichten und Gesichter: Ausschnitt aus der Instragram-Seite von Frau+SIA Zürich. Fotos: Elisabeth Real

Rahel Marti 02.07.2021 14:30

50 Gesichter Architektin sein hat viele Gesichter. Frau+SIA Zürich zeigt deshalb 50 Mitglieder des Netzwerks in Text und Bild. Die Galerie ist eine Momentaufnahme des Architekturberufs und macht Fachfrauen sichtbar. 02.07.2021 14:30

Architektin sein hat viele Gesichter. Sie zeigen will ein Publikationsprojekt der Zürcher Gruppe des Netzwerks Frau + SIA. Im Lauf dieses Jahres besuchen die Leiterinnen der Gruppe 50 ihrer Mitglieder – aus Anlass des 50-Jahr-Jubiläums des Frauenstimmrechts. In einem kurzen persönlichen Text werden die Architektinnen, Statikerinnen, Landschaftsarchitektinnen, Dozentinnen, Theoretikerinnen und Ladenbetreiberinnen vorgestellt. Die Fotografin Elisabeth Real, die inzwischen in Afrika lebt, fotografiert jeweils die neusten Porträtierten, wenn sie in der Schweiz ist. Jeden Montag erscheint auf Instagram ein Porträt, und bis Ende Jahr werden in der Galerie 50 Gesichter hängen. Das Projekt ist eine Momentaufnahme des Architekturberufs und macht Fachfrauen sichtbar. Ausgeheckt haben es die sechs Leiterinnen von Frau+SIA Zürich: Die Architektinnen Nina Cattaneo, Olympia Georgoudaki, Alexa den Hartog, Vera Kaps und Luise Kister sowie die Landschaftsarchitektin Carolin Riede. Sie schreiben die Texte, und auch ...