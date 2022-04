Am 4. Mai unterhält sich David Ganzoni mit Daniel Ladner und Men Duri Arquint über zeitgenössischen Wohnungsbau. Dies im Rahmen der Ausstellung «Auszeichnung gute Bauten Graubünden».

Werner Huber 25.04.2022 17:43

Vom 28. April bis 6. Mai 2022 zeigt die Fachhochschule Graubünden im Foyer die Ausstellung «Auszeichnung Gute Bauten Graubünden 2021». Sie vereint die 14 Bauten, die im letzten Jahr prämiert wurde. Eine Veranstaltung zum zeitgenössischen Wohnungsbau bildet am 4. Mai den Auftakt des Veranstaltungsprogramms. Teilnehmer sind der Architekt Daniel Ladner von Bearth & Deplazes Architekten (Siedlung Vier Jahreszeiten in Chur) und der Architekt Men Duri Arquint (Siedlung Tusculum in Chur). Nach zwei Kurzvorträgen unterhält sich Architekt und Stadtplaner David Ganzoni mit den Referenten über die Chancen und Herausforderungen des zeitgenössischen Wohnungsbaus.