Vor dem Vitra-Haus auf dem Campus in Weil am Rhein hat Piet Oudolf einen grosszügigen Staudengarten angelegt. Fotos: Dejan Jovanovic/Michael Tulio Bühler

Michael Tulio Bühler 17.09.2020 14:17

Seit Jahren schmückt Vitra seinen Campus in Weil am Rhein mit Werken berühmter Architekten. Nun kommt das Werk eines berühmten Landschaftsarchitekten dazu. Der Niederländer Piet Oudolf – auch verantwortlich für die Bepflanzung der Highline in New York – legte auf der Wiese vor dem Vitra-Haus von Herzog & de Meuron einen 4000 Quadratmeter grossen Staudengarten an. Wie für seine Werke typisch, pflanzte Oudolf unzählige Stauden, die – präzise gesetzt – möglichst natürlich erscheinen sollen. Ein geschwungenes Wegsystem mit kreisförmigen Aufenthaltsorten führt durch die inszenierte, an eine Prärie erinnernde Wildnis. ###Media_2### Der Pflanzendesigner und Landschaftsarchitekt gliederte den Garten in einen inneren Kern, um den er einen weichen Rahmen legte. Das Grundgerüst im Innern ist eine Bepflanzung mit Tautropfengras. In diesen Teppich setzte Oudolf unterschiedlich grosse Pflanzgruppen wie Blausternbusch, Indianernessel und Sonnenbraut. Dazwischen lockern Gräser das Bild auf. Solit...