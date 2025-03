Agency for Better Living: Lorenzo Romito, Sabine Pollak und Michael Obrist (Foto: Michael Obex)

In zwei Monaten öffnet die 19. Architektur Biennale in Venedig ihre Tore. Wir informieren vorab, was uns dort erwartet. Heute: der österreichische Pavillon.

Michael Obrist, Sabine Pollak und Lorenzo Romito kuratieren den Österreichischen Pavillon. Ihre Einreichung ‹Agency for Better Living› ging als Siegerprojekt aus dem Projektwettbewerb des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport hervor. Hier beantworten die Kurator:innen unsere drei Fragen. Welches Thema behandeln Sie an der Biennale? Der österreichische Beitrag auf der Biennale 2025 thematisiert das nicht mehr leistbare Wohnen. Mieten steigen ins Unermessliche, in Städten herrscht eine fragwürdige Immobilienpolitik, und der kommunale Wohnungsbau verschwindet zunehmend. Anstelle von Sozialwohnungen werden Investment- und Luxuswohnungen gebaut, die Städte werden immer unbewohnbarer. Da können Architekt:innen nicht einfach zusehen, sie müssen handeln. ‹Agency for Better Living› untersucht die Systeme in zwei europäischen Städten mit unterschiedlichen «Intelligenzen», wie man es machen kann. Wien ist berühmt für seinen kommunalen Wohnungsbau. Die Stadt sorgt in einem Top-Down-Prozess dafür, dass alle, die eine leistbare Wohnung suchen, diese auch bekommen. Rom wiederum steht für eine Stadt, in der hart erkämpfte Bottom-up-Prozesse informellen Wohnraum mit oft erstaunlichen Organisationsformen schaffen. Auf der Biennale soll ein ‹Learning from...› von beiden Systemen erfolgen, also von Wien und von Rom. ###Media_2### Wie sieht Ihr Beitrag aus? Die Ausstellung zeigt beide Systeme über unterschiedliche Erzählformen. In Wien ist es die Geschichte des Wohnens in der Stadt seit dem Roten Wien, die über einzelne Pioniere der letzten Jahrzehnte nun in neue Großprojekte ganzer Quartiere mündet, mit Parallelen zum emanzipatorischen Wohnbau der Superblocks der 1920er Jahre. In Rom liegt der Fokus auf der nicht-linearen Geschichte eines Kampfes um das Recht auf Wohnen, mit aktuellen Beispielen von Aktivismus, ...