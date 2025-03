Mit dem Ausstellungstitel «Endgültige Form wird von der Architektin am Bau bestimmt.» zitieren die Kuratorinnen eine Anmerkung der Architektin Lisbeth Sachs auf einem Plan für ihre Kunsthalle an der SAFFA 1958. (© gta Archiv)

Am 10. Mai öffnet die Architekturbiennale in Venedig ihre Tore. Wir informieren vorab, was uns dort erwartet. Heute: der Beitrag der Gruppe Annexe für den Schweizer Pavillon.

Die Gruppe Annexe besteht aus den Architektinnen Elena Chiavi, Kathrin Füglister, Amy Perkins und Myriam Uzor. Zusammen mit «embedded artist» Axelle Stiefel kuratieren sie den Schweizer Pavillon an der diesjährigen Biennale in Venedig. Die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia hat das Team nach einem zweistufigen Auswahlverfahren Anfang 2024 nominiert. Was erwartet uns im Schweizer Pavillon und was hat es mit dem Ausstellungstitel «Endgültige Form wird von der Architektin am Bau bestimmt.» auf sich? Unsere drei Fragen an die fünf Kuratorinnen liefern erste Antworten. Was machen Sie an der Biennale? Bei der diesjährigen Biennale beschäftigen wir uns mit Konzepten wie Ergänzung, Überlagerung und Erweiterung. Die fragmentarische Interpretation von Lisbeth Sachs’ Kunsthalle für die Saffa 1958 in Zürich und ihre Überführung in einen zeitgenössischen Kontext eröffnen die Chance, eine räumliche Erinnerung an weniger bekannte Architektinnen wachzurufen. Gleichzeitig entstehen verfremdete Konstellationen, die dazu anregen, Bestehendes neu zu denken – was, wenn es auch anders sein könnte? Die Fiktion ermöglicht uns eine Auseinandersetzung, die über das Bauliche hinausgeht und sich auch im Virtuellen entfaltet: Beton wird in Holz transformiert, das ursprünglich zentralisierte Beleuchtungssystem der Kunsthalle wird zum Tonträger – ein vermittelndes Element zwischen Sachs’ Generation und der unseren, zwischen architektonischen und künstlerischen Konzepten. Dabei bekommt die Praxis des aktiven Zuhörens eine politische Bedeutung. Wir laden die Besucher*innen ein, über die Bedeutung von Inklusion in der Architekturgeschichte und in der heutigen Praxis nachzudenken – und über das Potenzial der Geschichte als Fundament für die Zukunft. ###Media_4### Wie wird der Pavillon aussehen? Unser Titel schlägt vor: „Die endgültige Form wird von...