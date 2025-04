Elisabeth Endres, Nicola Borgmann und Daniele Santucci vom Team Stresstest, nicht im Bild: Gabriele G. Kiefer

Biennale Countdown 6: Der deutsche Pavillon STRESSTEST heisst der deutsche Biennalebeitrag. Das Team dahinter möchte auf die Herausforderungen der Erderhitzung hinweisen und Strategien dagegen vorstellen. Wir müssen diesen Stresstest bestehen, sagen sie. 07.04.2025 19:00

Am 10. Mai öffnet die Architekturbiennale in Venedig ihre Tore. Was erwartet uns dort? Stress durch Überfülle. Warum wir im deutschen Pavillon zusätzlich einem Stresstest unterzogen werden, erklären uns hier die Kuratorin Nicola Borgmann, die Landschaftsarchitektin Gabriele G. Kiefer sowie Elisabeth Endres und Daniele Santucci aus der Gebäudetechnik. Welches Thema behandeln Sie an der Biennale? Im Kontext der 19. Architekturbiennale von Carlo Ratti fügt sich unser Beitrag STRESSTEST als ein Reflex auf das zentrale Thema ein: Die Herausforderung der Transformation urbaner Räume in Zeiten der Klimakrise. Dicht besiedelte Gebiete stehen besonders unter Hitzestress. Versiegelte Flächen, reflektierende Fassaden sowie eine Mangel an Schatten, Wasser und Grün schaffen Hitzeinseln, die auch nachts nicht mehr abkühlen und regenerieren können. In absehbarer Zeit werden Temperaturen erreicht, die für Menschen, Tiere, Pflanzen und Infrastruktur kaum noch erträglich sind. Dies gefährdet nicht nur das soziale Leben und die Produktivität der Stadt, sondern auch die Gesundheit und das Überleben ihrer Bewohner*innen. Bereits heute ist die Stadtbevölkerung einem erhöhten Risiko für Dehydration und Herz-Kreislauf-Erkrankungen ausgesetzt, die Zahl der Hitzetoten steigt. Eine Situation, die dringend nach einer resilienten Stadtplanung verlangt. Wir müssen uns klarmachen: Ohne effektive Gegenmaßnahmen werden einige Städte, auch in Europa, in wenigen Jahrzehnten unbewohnbar sein. Diese konkrete Bedrohung nehmen wir für die Architekturbiennale in Venedig als Ausgangspunkt und zeigen mit STRESSTEST eindrücklich, dass Architektur und Landschaftsarchitektur klimagerechte Städte nicht nur schaffen können, sondern müssen. ###Media_2### Wie wird der Deutsche Pavillon aussehen? Unser Ziel ist es, das Thema, die Bedrohung, aber auch die Lösungen für alle Besucherinnen und Besucher...