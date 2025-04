Mehr als 600 Menschen versammelten sich im Oktober 2024 im Gebäude des ehemaligen Flughafens Tempelhof in Berlin zum Startschuss der Initiative HouseEurope!. Fotos: Edgar Rodtmann

Biennale-Countdown 4: HouseEurope! HouseEurope! ist die Europäische Bürgerinitiative für neue EU-Gesetze, die Renovierungen und Umbauten einfacher, günstiger und sozialer machen sollen. Sie sammelt 1 Millionen Unterschriften – auch in Venedig. 17.04.2025 09:30

Initianten von HouseEurope! sind das Architekturbüro bplus.xyz aus Berlin und der Lehrstuhl für Architektur und Storytelling station.plus an der ETH Zürich. Ludwig Engel beantwortet unsere drei Fragen. Welches Thema behandeln Sie an der Biennale? Wir stellen HouseEurope! die Europäische Bürgerinitiative für Renovierung und Umbau statt Abriss vor. HouseEurope! setzt sich für neue Gesetze ein, die es in allen Ländern der EU einfacher macht, Bestand zu schützen und gemeinwohlorientiert weiterzuentwickeln. Denn im Bestand stecken nicht nur kulturelle Werte und persönliche Geschichten, sondern auch ökologische und ökonomische Potentiale, die zurzeit nicht ausgeschöpft werden können. Umbau und Renovierung müssen aber zur Norm werden, wenn Europas Städte sozial verträglichen Wohnraum für viele auf eine ökologisch sinnhafte Art schaffen wollen. Wie wird Ihr Beitrag in Venedig aussehen? Der Beitrag besteht aus verschiedenen Teilen und ist eine Kooperation von HouseEurope! (gemeinnützige Organisation), dem Departement Architektur (ETH Zürich) und dem CCA (Canadian Centre for Architecture). Die Installation in den Arsenale ist ein Aufruf an die Besucher*innen aktiv zu werden: online zu unterzeichnen und selbst zu Botschaftern für die Initiative zu werden. Wir müssen 1 Million Stimmen in der EU sammeln und das schaffen wir nur gemeinsam. Teil der Installation ist der Film TO BUILD LAW, eine Dokumentation produziert vom CCA (Canadian Centre for Architecture), die die Entstehung von HouseEurope! in Berlin und Zürich in 2024 begleitete und erzählt. Neben der Ausstellung werden Freiwillige auf den Strassen Venedigs aktiv Kampagne für HouseEurope! machen und Stimmen sammeln. Warum ist das Thema 2025 relevant? Im gegenwärtigen turbulenten politischen Klima sind die Fragen des sozialen und ökologischen Stadtumbaus wieder aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden. Dabei h...