Proxy Ocean will «neue Perspektiven auf transdisziplinäre Lösungsansätze für eine zunehmend kritische Klimarealität» entwerfen.

Biennale-Countdown 3: Proxy Ocean Die jungen Architekturschaffenden Florian Kilian Jaritz und Franziska Gödicke gehörten zu den acht Finalisten des Biennale College Architettura. Nun präsentieren sie ihr Projekt in den Arsenale. 28.04.2025 17:06

Nächste Woche öffnet die Architekturbiennale in Venedig ihre Tore. Wir informieren vorab, was uns dort erwartet. Heute: das Projekt «Proxy Ocean» von Florian Kilian Jaritz und Franziska Gödicke, eine Mixed-Media-Installation, die den Ozean als treibende Kraft innerhalb unseres Planetensystems erforscht. Jaritz hat an der ETH Architektur studiert, Gödicke schliesst das Studium demnächst ab. Wie sind die beiden an die Biennale gelangt? Über das Biennale College Architettura 2024/25, das sich die Vernetzung und Förderung junger Architekturschaffenden auf die Fahnen geschrieben hat. Das Projekt von Jaritz und Gödicke gehörte zu den Finalisten, ein Grant von 20,000 Euro ermöglichte die Realisierung. Zu sehen ist «Proxy Ocean» in den Arsenale. Was präsentiert Ihr an der Biennale? Das Wetter – oder vielmehr die Quantifizierbarkeit dessen Extreme. In den letzten Jahren beobachten wir eine Verschiebung von extremen Wetterereignissen als singuläre Phänomene hin zu einer neuen Normalität, in der nicht mehr gefragt wird, ob, sondern wann die nächste Katastrophe eintritt.​ Darauf wird mit sogenannten Catastrophe Bonds gewettet, die als Rückgrat vieler Umweltversicherer dienen, auch in der Schweiz. Um Risiken präzise einschätzen zu können, benötigen diese Versicherer genaue Wetterdaten, die von internationalen Forschungsprogrammen auf drei Ebenen erhoben werden: durch Satelliten in der oberen Atmosphäre, Wetterstationen am Boden und autonome Bojen in den Weltmeeren. Unser Beitrag konzentriert sich auf letztere, nämlich die etwa 4.000 autonomen Bojen des ARGO-Forschungsprogramms. Diese sinken in einem 10-Tage-Zyklus bis zu 2.000 Meter tief und sammeln dabei Daten wie Temperatur und Salzgehalt, die sie an einen Satelliten übermitteln. Mithilfe der Geodaten werden wesentliche Klimaveränderungen somit in einen geografischen und zeit...