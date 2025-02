Carlo Ratti, Architekt, Datendenker und Optimist Fotos: Andrea Avezzu

Biennale Countdown 10: Carlo Ratti In drei Monaten öffnet die 19. Architektur Biennale in Venedig ihre Tore. Wir informieren vorab, was uns dort erwartet. Zum Start: der Kurator und seine Ankündigungen. 14.02.2025 15:25

Carlo Ratti ist Architekt. Noch viel mehr aber ist er Optimist. Der Italiener arbeite an einer besseren Stadt, lasen wir schon 2017 in der NZZ. Er entwickelte den Supermarkt von morgen und Möbel, die mit dem Internet kommunizieren. Am Massachusetts Institute of Technology (MIT) leitet er das Senseable City Lab, in Turin, New York und London sein «architecture and innovation office». Uns interessiert dieser Carlo Ratti aber vor allem als Kurator des weltgrössten Architekturzirkus namens «Biennale Architettura 2025». Anpassung statt Vermeidung An einer Medienkonferenz verkündete Ratti am Dienstag, was er uns Anfang Mai in Venedig präsentieren möchte. Im Vordergrund steht dabei die Klimakrise, oder vielmehr die Anpassung an dieselbe. Es reiche nicht mehr aus, Treibhausgase zu reduzieren, sagt der Kurator, wir müssen vielmehr neu darüber nachdenken, wie wir für eine veränderte Welt planen. Konkret hörte sich das dann so an: «In der Zeit der Anpassung steht die Architektur im Mittelpunkt und muss mit Optimismus vorangehen. In der Zeit der Anpassung muss die Architektur auf alle Formen der Intelligenz zurückgreifen – natürliche, künstliche und kollektive. In der Zeit der Anpassung muss die Architektur generationen- und disziplinenübergreifend tätig werden – von den Naturwissenschaften bis zu den Künsten. In der Zeit der Anpassung muss die Architektur die Autorenschaft neu überdenken, integrativer werden und von der Wissenschaft lernen.» Technik statt Gesellschaft Einen grösseren Kontrast zum Programm der letzten Biennale von Lesley Lokko liesse sich kaum denken. Soziale Fragen? Postkolonialismus? Gesellschaftskritik? All diese Themen wird man wohl in manchen nationalen Beiträgen finden, nicht aber in der Hauptausstellung. Ihr Titel «Intelligens. Natural. Artificial. Collective.» hatte Ratti bereits im letzten Mai verkündet. Das erste Wort ist nicht falsch g...