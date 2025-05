Cover von «Die Stadt entschlüsseln», herausgegeben von Dietmar Offenhuber und Carlo Ratti

Biennale-Countdown 1: Den Kurator entschlüsseln Zum Abschluss des Countdowns eine Lese-Empfehlung: ‹Die Stadt entschlüsseln› aus der Bauwelt-Fundamente-Reihe bringt uns die Gedankenwelt des Chefkurators Carlo Ratti näher. 05.05.2025 14:59

Noch drei Tage bis zur Biennale-Eröffnung! Wenn man sich gespannt fragt, was uns dieses Jahr in Venedig erwartet, dann hat das nicht zuletzt mit der Personalie des Chefkurators Carlo Ratti zu tun. ‹Carlo who?› titelte Hochparterre, als die Wahl Ende 2023 bekannt gegeben wurde. Denn anders als in früheren Jahren – Rem Koolhaas! Grafton Architects! David Chipperfield! – war der Name des Kurators kaum jemandem geläufig. Wofür steht dieser Carlo Ratti, was macht er, wohin will er? Unterdessen ist man etwas klüger: Ratti lehrt am MIT, er interessiert sich für Smart Cities und allerlei Digitales. In seiner Ausstellung in Venedig werden wir also in natürliche, künstliche und kollektive Intelligenzen eintauchen. So verspricht es zumindest die Medienstelle. Was damit wohl gemeint ist? Aufklärung über Carlo Rattis Interessen und Standpunkte verspricht ein Buch, das vor gut zehn Jahren in der renommierten Reihe ‹Bauwelt Fundamente› erschienen ist und erklärt, «wie Big Data die Realität und damit die Beschäftigung mit der Stadt verändern». Herausgegeben wurde der Band ‹Die Stadt entschlüsseln› von Carlo Ratti und Dietmar Offenhuber, erläutert werden die Forschungen des Senseable City Lab am MIT, dessen Leiter Ratti heute noch ist. Das dem Buch und den Forschungen zugrunde liegende Motiv ist der von Ratti und Offenhuber postulierte «Paradigmenwechsel in der Stadtplanung», ausgelöst durch die riesigen Mengen an Daten, die die Stadtbevölkerung sowohl nutzt als auch selber generiert. Planer und Architekten, Ökonomen und Soziologen seien deshalb nicht mehr die einzigen Experten, die sich Fragen der Stadtentwicklung, des Wohnungsbaus und der städtischen Infrastruktur stellen würden, schreiben Ratti und Offenhuber: «Neue Akteure mit neuen Beobachtungen, Fragestellungen und Vorschlägen treten auf den Plan. […] Rechengest...