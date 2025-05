Foto: La Biennale di Venezia.

Biennale 2025: Die Übersicht Am 8. Mai findet das Pre-Openening der 19. Architekturbiennale statt. Wir halten Sie auf dem Laufenden. 05.05.2025 15:50

Unter dem Titel Intelligens.Natural.Artificial.Collective kuratiert Architekt und Ingenieur Carlo Ratti diesjährige Architekturbiennale. «Um einer brennenden Welt zu begegnen, muss die Architektur die gesamte Intelligenz um uns herum nutzen. Ich fühle mich geehrt und bescheiden, die Biennale Architettura 2025 kuratieren zu dürfen», so Ratti. Auch wir fühlen uns geehrt, vielleicht etwas weniger bescheiden, von der Biennale berichten zu dürfen. Der Biennale-Countdown hat bereits für Vorfreude gesorgt, nun ist der Hauptbeitrag zum Schweizer Pavillon online. Vom Pre-Opening werden unsere Redakteure Marcel Bächtiger und Axel Simon berichten. In Zürich hoffen wir natürlich auf eine saftige Klatsch- und Tratschkolumne von den vielen exklusiven Partys! Die Beiträge von Hochparterre im Überblick Der Schweizer Pavillon Der Biennale-Countdown 10: Carlo Ratti 9: Agency for Better Living 8: Der Schweizer Pavillon 7: Picoplanktonics 6: Der deutsche Pavillon 5: Die grafische Identität 4: HouseEurope! 3: Proxy Ocean 2: A Robot's Dream 1: Den Kurator entschlüsseln...