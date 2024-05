Die bunten Punkte stammen von den Infografiken der Umfrage zu den Arbeitsbedingungen. Grün ist die Hoffnung.

Vor einem Jahr veröffentlichte Hochparterre die Umfrage zu Arbeitsbedingungen in Architekturbüros. Diese Umfrage von Architektur Basel ergab: Die Arbeitsbedingungen lassen zu wünschen übrig. Geringer Lohn, eine Unmenge an Überstunden, wenig Wertschätzung – in den Architekturbüros muss sich etwas ändern, fand Architekt Lukas Gruntz von der Onlineplattform Architektur Basel. Damals plädierte er in einem Kommentar und in unserem Podcast Sach und Krach für die Gründung einer Architekten-Gewerkschaft und die Einführung eines Gesamtarbeitsvertrags GAV für die Branche. Mit einer Petition geht er nun zusammen mit der Gewerkschaft Syna die zweite Forderung an.

Die Petition fordert vom SIA Basel, dass dieser auf Verhandlungen zu einem GAV mit der Syna eintritt und sich für eine Allgemeingültigkeit des GAV in den Kantonen BS und BL einsetzt. Bisher habe sich der SIA Basel als nicht zuständig für die GAV-Anfrage erklärt, obwohl im bestehenden GAV im Waadtland der Verband SIA als Arbeitgeberinnenpartei aufgeführt sei, so die Webseite der Syna, wo die Petition unterschrieben werden kann.

In der Schweiz haben GAV eine lange Tradition und sind weit verbreitet. Darin werden die ausgehandelten Arbeitsbedingungen, Mindestlöhne, die Umsetzung und der Vollzug festgehalten. Der GAV dient als Regelwerk zwischen Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden einer Branche und wird normalerweise von einer Gewerkschaft ausgehandelt. Er ist das wirksamste Instrument zur Sicherstellung von fairen Löhnen und guten Arbeitsbedingungen. In der Regel sind dem GAV alle Arbeitnehmenden unterstellt, deren Arbeitgeber Mitglied im Arbeitgeberverband sind. Gewerkschaften und Arbeitgeber(-verbände) handeln die Verträge sozialpartnerschaftlich miteinander aus. Darum ist es auf dem Weg zu einem Architekten-GAV entscheidend, dass der SIA hier seine Rolle als Arbeitgeberverband annimmt.