Wiebke Rösler Häfliger Fotos: Amt für Hochbauten

Bemerkenswerter Personalwechsel beim AHB Das Amt für Hochbauten der Stadt Zürich sucht eine neue Direktion. Nach 17 Jahren gibt Wiebke Rösler Häfliger ihr Amt ab. Ihre Nachfolge wird Zürich mitprägen. 09.04.2025 16:30

Das Stelleninserat lässt aufmerken. Das Amt für Hochbauten der Stadt Zürich sucht eine neue Direktion. Per Frühjahr 2026 suche man eine Person für die «strategische, fachliche und organisatorische Führung sowie zukunftsgerichtete Weiterentwicklung des AHB», heisst es im Inserat. Seit 2009 belegt Wiebke Rösler Häfliger den Posten, nun kündigt sie ihren Altersrücktritt an. Das Departement teilt auf unsere Anfrage mit, dass der Entscheid in Rücksprache mit Stadtrat und Hochbauvorsteher André Odermatt und mit den Mitgliedern der Geschäftsleitung des Amts für Hochbauten erfolgt sei. Die frühzeitige Ankündigung schaffe Vorlauf für die Rekrutierung der strategisch bedeutenden Position. Denn die Direktorin beziehungsweise der Direktor des AHB wird Zürich mitprägen. Oder wie es in der Ausschreibung formuliert ist: «Sie prägen das Stadtbild und sind wertvolles Kulturgut. In der Rolle der Bauherrenvertretung entwickelt und realisiert das Amt für Hochbauten hochwertige Bauwerke für ein lebenswertes und urbanes Zürich im Umfang von jährlich rund einer halben Milliarde Franken.» Für Rösler Häfliger sei wichtig, dass die Nachfolge gut geplant, professionell und stimmig erfolgen könne, schreibt das Departement: «Bis im April 2026 wird sie sich weiterhin mit voller Energie für ein lebenswertes Zürich einsetzen.» ...