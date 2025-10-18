Projekt Gässli 5 in der St. Galler Gemeinde Grabs: Neu und alt, leicht und massiv kollidieren als selbstbewusstes Ganzes. Fotos: Rory Gardiner

Fabian Hörmann 18.10.2025 08:00

Bauwende im Dorf Das Gässlihus in Grabs wurde aus dem Denkmalschutz entlassen. Dank einer lokalen Arbeitsgruppe und Allen + Crippa wurde der alte Strickbau versetzt und um einen Anbau aus Stampflehm erweitert. 18.10.2025 08:00

Die Rettung der Welt erfolgt in kleinen Schritten. Als eins der ältesten Gebäude der Region um Grabs, das Gässlihus, aus dem Denkmalschutz entlassen wurde, schienen Abbruch und Neubau für die schnelle Rendite naheliegend. Doch der Besitzer schenkte der Idee einer möglichen Weiterverwendung Zeit zum Reifen. Und so konnte eine lokale Arbeitsgruppe das Potenzial des Strickbaus untersuchen, dessen demontierbare Konstruktion aus einer Zeit stammt, als der Natur abgerungene Materialien noch zu wertvoll für den Abfall waren. Glücklicherweise waren die Nutzungsvorstellungen der neuen Eigentümerschaft vage, was eine Spielwiese von Möglichkeiten eröffnete. Mit Gespür für die Einschränkungen und Qualitäten des Bestands hat das Architekturbüro Allen + Crippa eine klare Antwort in Form einer gezielten Kollision entwickelt. Der in mehreren Etappen entstandene Zeitzeuge wurde sorgfältig rückgebaut und nur wenige Meter versetzt wieder aufgebaut. Ohne masslose technische Ausrüstung ist er in Proportionen und Einfachheit erhalten geblieben. Die prachtvolle Südfassade des leichten, tektonisch gefügten Strickbaus mit aussenliegenden, von innen per Lederband steuerbaren Verschattungsblenden wurde aufgefrischt; sie sucht den Dialog zum grosszügigen Vorgarten. Der schwere, skulptural anmutende Anbau aus Stampflehm dreht sich zur Aussicht in die Weite des Permakulturgartens, schafft ein Entree am öffentlichen Weg und zelebriert räumliche Grosszügigkeit. So ermöglicht der Neubau das Überleben des Altbaus für hoffentlich weitere 350 Jahre. ###Media_2### ###Media_3### Im Innenraum setzt sich die spannungsvolle Komposition von Alt und Neu fort: Der Strickbau lebt von einer gedrungenen und geheimnisvollen, hölzernen und teils russgeschwärzten Atmosphäre. Nur die Dielenböden, das Tragwerk im Keller und die Feuerstelle wurden erneuert. Demgegenüber bietet der Stampflehmbau überhohe,...